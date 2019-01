Nis zyrtarisht tranzicioni i FSK-së në Ushtri, zbulohet pllaka me mbishkrimin “Ministria e Mbrojtjes”

Sot edhe zyrtarisht ka nisur procesi i tranzicionit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ushtri. Me këtë rast, kryeministri i vendit Ramush Haradinaj, Ministri i Mbrojtjes, Rrustem Berisha dhe komandanti i FSK-së, Rrahman Rama kanë bërë zbulimin e pllakës me mbishkrimin ‘Ministria e Mbrojtjes’ e cila gjendet në hyrje të objektit të kësaj ministrie. Ministri Berisha me këtë rast ka deklaruar se sot është një ditë e veçantë për FSK-së, por edhe për qytearët e vendit pasi sot fillon procesi i tranzicionit të FSK-së në Ushtri. “Për ministrinë, për FSK-në dhe qytetarët e Kosovës, që nga sot do të ndryshojë emërtimi i ministrisë tonë dhe do të jetë Ministria e Mbrojtjes, me këtë rast dua të falënderojë të gjithë ata që kontribuuan që ministria jonë të shndërrohet në Ministri të Mbrojtjes dhe FSK-së në Ushtri të Kosovës. Zyrtarisht që nga sot fillon procesi i tranzicionit të FSK-së në Ushtri të Kosovës. Duhet t’i falënderojë të gjithë partnerët tanë ndërkombëtarë, SHBA-të, përfaqësuesit e NATO-s dhe në veçanti kryeministrin e Kosovës i cili në vazhdimësi në të gjitha etapat ka përkrahur formimin e FSK-së dhe do të vazhdojë të përkrahë procesin e tranzicionit”, ka thënë ministri Berisha, transmeton Indeksonline. Tutje ministri Berisha ka shtuar se ky proces i tranzicionit do të jetë një proces gradual, transparent dhe është i paparë një plan 10 vjeçar për arritjen e kapaciteteve të mbrojtjes. Ministri Berisha tha gjithashtu se FSK do të jetë një forcë multi-etnike, profesionale dh enë interes të të gjithë qytetarëve të vendit dhe në interes të ndërtimit të paqes dhe stabilitetit në rajon.