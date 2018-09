Nga sot ndalohet përdorimi i llambave halogjene në BE

Konsumatorët evropianë nuk do të mund të gjejnë më llamba klasike (halogjene) në dyqanet e elektrikës – pasi ndalimi i Bashkimit Evropian për llambat halogjene do të hyjë në fuqi sot (të shtunën).

Dyqanet do të lejohen të shesin llambat të cilat iu kanë mbetur por nuk do të mund të furnizohen përsëri me këto llamba.

Kjo masë ndaluese e BE-së përfshin llambat halogjene standarde por jo edhe llambat që gjenden në llambat e tavolinës dhe reflektorët, transmeton Klan Kosova.