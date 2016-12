Netanjahu kërcënon me luftë Zelandën e Re

Kryeministri izraelit Benjamin Netanjahu raportohet se ka kercenuar ministrin e jashtem te Zelandes se Re, pasi ky i fundit ka votuar ne OKB kunder territoreve te okupuara nga ana e Izraelit.

Sic raporton e perditshmja izraelite Haretz, Netanjahu i ka thene ministrit te jashtem njuzelandez Murray McCully se vota e vendit te tij konsiderohet si “shpallje lufte”.

“Nese vazhdoni te promovoni kete rezolute, kjo do te jete shpallje lufte. Ky veprim i juaji do te prishe maredheniet tona dhe do te kete pasoja.”

McCully, megjithate ka refuzuar te terhiqet, duke iu pergjigjur Netanjahut se “kjo rezolute eshte konform politikave tona, dhe se do ta qojmë tutje”. /MESAZHI/