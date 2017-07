Në xhaminë e Shipolit pajtohen dy familje të hasmuara (Foto)

Në Xhaminë e Shipolit të Mitrovicës u bë pajtimi i dy familjeve që ishin të hasmuara për shkak një aksidenti në trafik.

Kjo u bë e ditur nga imami i kësaj xhamie, Fatmir Latifaj.

Njoftimi i plotë i imamit Latifaj në faqen e tij në Facebook:

Sot me datën 31 Korrik 2017 në xhaminë tonë në Shipol, hoxha Fatmir Latifaj arriti me pajtu familjen e haxhi Bejt Hazirit nga Kaqanolli, I cili u godit me veturë nga djali i Vallqëve me datën 20 Qershor 2017, fatmirësisht ka shpëtuar nga fataliteti. Apel ngasësve të automjeteve që të kenë kujdes në drejtimin e automjeteve të tyre. Me respekt hoxha Fatmir Latifaj, Shipol-Mitrovicë./Mesazhi.com/