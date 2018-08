Në natën e Bajramit, Halil Kastrati u jep çelësin e shtëpive 4 familjeve

Humanisti Halil Kastrati dhe Shoqata e tij “Jetimat e Ballkanit”, në bashkëpunim me humanistë të tjerë në natën e bajramit kanë bëtë me banesë 2 familje një në Bujanoc dhe një në Vushtrri ndërsa me shtëpi dy familje në Skenderaj dhe në Malishevë.

Këto nuk janë shtëpitë e vetme të ndara për këtë Bajram. Në prag të festës së Kurban Bajramit nga kjo shoqatë u b ën me shtëpi gjithsej 12 famile.

Ja njoftimi i plotë i Halil Kastratit:

Hajde me bereqet inshaAllah ë

Nata e Kurban Bajramit

1 Banese ne Bujanovc

1 Banese ne Vushtrri

2 Shtepia ne komunen e Skenderajit

2 Shtepija ne komunen e Malisheves

Gjithesej jane 12 familje qe u gezuan me shtepi e me banesa per kete Bajram

Te gjitha videot e ketyre familjeve do te publikohen pas festes se Bajramit

Une Halil Kastrati ju kerkoj falje komunes se Bujanovcit qe per shkake te angazhimeve te medha ketu ne Kosove nuk pata shansin per te marr pjese ne gezimin e familjes qe u gezuan me banese te re ne komunen tuaj

Falemderit shume udhehqesve te komunes se Bujanovcit per nderin dhe respektin qe kane treguar per stafin e Jetimave te Ballkanit

Faleminderit shume Humanistit te dalluar Lulzim Maliqi per organizimin e kesaj miresie ne Bujanovc

Faleminderit kryetareve te komunave te Vushtrris, Skenderajit dhe Malisheves per pritje , nderin dhe respektin e treguar per ne

Falenderim te veçante per perfaqesuesit tane ne Gjermani dhe Evrope Ilir Sinani dhe Urim Hoxhaj per pjesmarrje ne keto aksione te ketyre diteve

Duaa e lutje nga zemra per krejt donatoret e Jetimave te Ballkanit, jeni ju ata qe na mundesoni ti kthejm lotet e jetimit e te nevojtarit ne lote gezimi

Miresia, meshira e bagatia e Zotit qofte mbi ju dhe familjet tuaja.