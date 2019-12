Në Kroaci tani veturat mund të blihen me kriptovaluta

Ndërmarrja kroate “Karic Cars” ka bërë të mundur pagesën e blerjes së veturave me valuta digjitale si Bitcoin Cash (BB), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) dhe GoKripto Token (GoC).

“Karic Cars” është një tregtar i autorizuar i automjeteve të markave: Fiat, Alfa Romeo dhe Ford në Kroaci, dhe ka bërë të mundur pagesën e e tyre duke përdorur sistemin GoCrypto.

Konsumatorët për të paguar me valuta digjitale duhet të skanojnë kodin QR nga ekrani i arkëtarit nga valuta e tyre digjitale. Ata kanë mundësi të zgjedhin se me cilën prej këtyre valutave duan të paguajnë, dhe tregtari gjithmonë do të marrë shumën në valutën kroate kuna, minus tarifën e transaksionit në llogarinë e tyre të biznesit.

Tarifat e transaksionit për tregtarët kur marrin valutë me këtë sistem janë më të ulëta se në rastin e pagesave të kartave të debitit ose kreditit, dhe ato janë kostoja e vetme e tregtarit. GoCrypto është falas, dhe nuk ka asnjë tarifë mujore për përdorimin e tij, sipas informacionit.