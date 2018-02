Në Klinikën e ORL-së kryhet me sukses operimi i tre fëmijëve për kthimin e dëgjimit

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili ka bërë të ditur se sot në klinikën e ORL-së, tre fëmijë kanë kaluar me sukses operimin për kthimin e dëgjimit.

Ismaili përmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se operimi është kryer nga mjekët sllovenë si pjesë e marrëveshjes së Ministrisë së Shëndetësisë me SHSKUK-në dhe Klinikën e ORL-së.

Postimi i plotë:

Fëmijët tanë meritojnë jetë normale!

Rroni, Enesi dhe Venisi së shpejti do të kenë mundësi të komunikojnë pa probleme me prindërit dhe shokët e tyre, pasi që sot kanë kaluar me sukses operimin për kthimin e dëgjimit. Operimi është kryer nga mjekët sllovenë, si pjesë e marrëveshjes së Ministrisë së Shëndetësisë me SHSKUK-në dhe Klinikën e ORL-së. Gjatë kësaj jave kemi pasur 10 operacione të tilla me sukses të plotë. Në kuadër të bashkëpunimit tonë me vendet e zhvilluara, Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit 🇽🇰 do të lidhë marrëveshje me Spitalin e Përgjithshëm të Sllovenisë, “Izola”, për të shtuar kuadrot dhe shërbimet profesionale. #24/7PërShëndetësinë.

(Shënim: Realizimi dhe publikimi i këtyre fotografive është bërë me lejen e prindërve)