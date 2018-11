Në Kinë punësohen dy gazetarët e parë robotë

Agjencia shtetërore kineze e lajmeve Xinhua, ka punësuar dy robotë – gazetarë të cilët mund të punojnë 24 orë në ditë. Ata do të japin lajmet duke zëvendësuar kolegët e tyre njerëz gjatë ditës.

Inteligjenca artificiale dhe Kina janë një binom i pandashëm. Në Pekin është krijuar një robot me pamje njerëzore, në gjendje për të dhënë lajmet. Në agjencinë shtetërore të lajmeve Xinhua, janë punësuar, një robot në gjuhën angleze dhe një në gjuhën kineze, të cilët do të alternohen me kolegët e tyre – njerëz për të dhënë lajmet e ditës.

Në këtë mënyrë të dy robotët do të mund të punojnë 24 orë në 24 dhe të drejtojnë edicione të ndryshme lajmesh duke reduktuar ndjeshëm shpenzimet për përgatitjet e llajmeve dhe duke përmirësuar efikasitetin. Por sidoqoftë lëvizjet natyrale të dy robotëve kanë ende nevojë për përmirësim, pos do të duhen pak vjet punë për ti bërë ata praktikisht njësoj dhe të padallueshëm nga njerëzit. /abcnews.al