Në këto rrugë ndalohet qarkullimi i veturave për 1 Maj

Komuna e Prishtinës ka publikuar urdhëresën ku bëhen të ditura emrat e rrugëve, të cilat nesër do të jenë të mbyllura për qarkullim për mjete motorike për shkak të 1 Majit-Ditës Ndërkombëtare të Punës.

Qarkullimi do të jetë i ndaluar për të gjitha automjetet me përjashtim të autobusëve të Trafikut Urban, linja katër, automjeteve të Policisë së Kosovës, KFOR-it, EULEX-it, ndërmarrjeve Hortikultura, Pastrimi, Drejtorisë së Inspeksionit dhe automjeteve emergjente, ndërsa linja e pestë e transportit publik do të punojë sipas itinerarit dhe orarit të rregullt deri në Sofali.

Pika përfundimtare për lëvizjen e automjeteve, përveç banorëve të lagjeve Normalja, Sofalia, Tauk-Bahçe dhe restoranteve Gërmia, Freskia dhe Liria do të jetë kryqëzimi i rrugëve: 1 Tetori-Nazim Gafurri dhe Ymer Latif Paqarizi, kryqëzimi i rrugëve Nazim Gafurri-Xhavit Ahmeti dhe Lec Gradica, kryqëzimi i rrugëve Shpëtim Robaj me atë të Sofalisë, në drejtim të pishinës dhe parkut Gërmia.