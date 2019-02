Në Ferizaj protestohet kundër përdhunimit të së miturës në Drenas

Organizuar nga gratë dhe aktiviste të tjera të shoqërisë civile sot në Ferizaj mbahet protestë lidhur me rastin e fundit që ndodhi në Drenas. Marshi protestues fillon në ora 11.30 nga ish-objekti i Gjykatës Komunale, për të vazhduar deri te Stacioni i Policisë dhe Gjykatës Themelore në Ferizaj. Ndryshe, dy persona janë dënuar me nga një muaj paraburgim lidhur me akuzat për përdhunimin e një të miture 16-vjeçare në Drenas.