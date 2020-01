Në 2030 shumica e automjeteve në tregun botëror do të jenë elektrike

Shitjet e automjeteve elektrike po rriten më shpejt nga sa pritej. Pritet të arrijnë 1/3 e tregut botëror të automjeteve deri në vitin 2025 dhe do të arrijnë në 51% deri në 2030, kur ato do të tejkalojnë automjetet me motorë me djegie të brendshme.

Një përshpejtim i rritjes së shitjeve të këtyre automjeteve ka ardhur edhe për shkak të mbështetjes së stimujve shtetërorë ndaj rregulloreve gjithnjë e më të rrepta për emetimet që i shtyjnë prodhuesit të përqëndrohen në energji elektrike, por edhe në uljen e ndjeshme të kostove të baterisë dhe rritjen e kënaqësisë së konsumatorit, shkruan ballkanweb.

Ndërsa në vitin 2030 pjesa e tregut të naftës pritet të bjerë nga 14% në 2019 në 4% dhe ai i benzinës nga 78% në 2019 do të ulet në 44%. Mesa duket, e ardhmja e automobilave do të jetë ajo elektrike.