Ndryshon moti, këto janë temperaturat për sot

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se sot do të mbajë mot me vranësira dhe interval me diell.

Në pjesën veriperëndimore parashihet të bie shi në orët e hershme të ditës.

Temperatura minimale parashihet të lëvizë ndërmjet 0-1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 5-7 gradë Celsius, përcjell lajmi.net.

“Dita e diele do të karakterizohet me mot me vranësira të shpërndara dhe intervale me diell. Në pjesën veriperëndimore parashihet të bie shi në orët e hershme të ditës. Temperatura minimale parashihet të lëvizë ndërmjet 0-1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 5-7 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga jugperëndimi dhe verilindja e lehtë deri mesatare”.