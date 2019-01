Ndihmuan në arratisjen e serbit, 6 të arrestuar në Kukës

Gjashtë persona janë arrestuar nga Policia e Kukësit, pasi dyshohen se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë ndihmuar në arratisjen e një shtetasi serb, i cili ishte në masë sigurie “arrest shtëpie”.

Shtetasi serb, ruhej nga dy efektivë policie, të cilët kanë rënë në pranga. Ndërkohë mes të arrestuarve është edhe një shtetas kroat, një shtetas kosovar dhe një vajzë kosovare.

– K.M., 38 vjeç, banues në Pobreg, Kukës;

– J.D., 23 vjeç, banues në Rjekë, Kroaci;

– R.K., 46 vjeç, banues në Vushtri, Kosovë;

– F.T., 26 vjeçe, banuese në Prishtinë, Kosovë;

– K.S., 53 vjeç, banues në Bushtricë, Kukës, me detyrë oficer i Patrullës së Përgjithshme në Komisariatin e Policisë Kukës;

– Xh.N., 43 vjeç, banues në Kukës, me detyrë oficer i Patrullës së Përgjithshme në Komisariatin e Policisë Kukës.

“Arrestimi i shtetasve KM., J.D., R.K. dhe F.T. u bë pasi në datë 1 janar 2019, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, dyshohet se kanë ndihmuar për t’u larguar nga vendi i qëndrimit, shtetasin serb S.V., 53 vjeç, banues në Mirocka, Serbi. Ky i fundit ishte me masë sigurie ”Arrest shtëpie” dhe ruhej nga punonjës policie në një ambient privat, në Kukës”, – thuhet në njoftimin e policisë.

Ndërkohë, arrestimi i dy punonjësve të policisë u bë pasi gjatë kohës që ishin me detyrë, ruajtjen e shtetasit S.V., kanë lejuar takimin e tij me të afërm pa autorizim përkatës, duke mundësuar largimin e të arrestuarit nga vendi i qëndrimit të detyrueshëm. Gjithashtu nisi procedimi penal dhe po punohet për kapjen e shtetasit serb, me iniciale S.V.

Materialet i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës, për veprat penale “Dhënia ndihmë një të burgosuri për largim, kryer në bashkëpunim”, “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit” dhe “Shpërdorim i detyrës”.