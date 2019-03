Mustafa: Me PDK-në flasim vetëm për rrëzim të Qeverisë

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa ka komentuar takimin që pati në shtëpinë e tij me presidentin e vendit, Hashim Thaçi.

Mustafa ka hedhur poshtë zërat që nga presidenti i Kosovës ka pasur ndonjë ofertë, përveç informacioneve që ky i fundit i ka dhënë për bisedën me zyrtarët amerikan që pati javën e kaluar, përcjellë Indeksonline.

“Kam takuar edhe zotërin Limaj e Kurti. Njerëzit kanë ardhë në shtëpinë time dhe kam qenë i nderuar, për shkak se unë ende nuk po mund të lëviz aq sa duhet. Thaçi ka qenë, por nuk ka kërkuar diçka të veçantë. Ai kur ka thirrë me ardhë, ka thënë se e sheh të domosdoshme të më njoftojë për bisedën me zyrtarët amerikan, pas asaj që ata kanë thënë se mund të rrezikohet prania ushtarake në Kosovë për shkak të taksës”, deklaroi Mustafa gjatë mbledhjes së kryesisë së LDK-së që pati sot në Prishtinë.

I pari i LDK-së, foli edhe për mocionin për rrëzimin e Qeverisë, duke mos mohuar se nëse kjo ndodhë mund të ulen me PDK-në për bisedime.

“Lidhur me mocionin, ne si LDK po bëjmë përpjekje që së bashku me VV ta rrëzojmë Qeverinë aktuale. Kur ta sheh se për çfarë do ta rrëzonim Qeverinë, atëherë mund të ulemi me PDK-së, të shohim se çfarë mund të flasim”.