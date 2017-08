Muslimanja në Miss Universe, nuk pranon të vishet me bikini por del me “kaftan” (FOTO)

Një grua muslimane ka shënuar histori në Britaninë e Madhe, pasi vendosi të konkuroj në garën e bukurisë Miss Universe, duke mos pranuar të zhvishet në bikini.

Muna Jama, e cila po konkuron për cmimin e “më të bukurës”, ka marrë vendimin të mos zhvishet me bikini, pasi sic tha ajo “nuk lejon të bëj kompromise me parimet e saj fetare”.

Për gazetën britanike Metro, Jama u shpreh: “Nuk do të vishja bikini as në plazh prandaj nuk do të vesh bikini as në pasarelë.”

Por Jama e pati përkrahjen edhe të organizatorëve, të cilet thanë se ajo mund të defiloj e veshur nëse dëshiron ashtu.

Pasi mori këtë vendim, Muna Juma u bë e para grua në botë që konkuron në Miss Universe duke mbuluar trupin me veshjen e quajtur “kaftan”.

Jama mori vëmendjen e gjithë mediave, dhe përdoruesit e rrjeteve sociale shprehën admirim për guximin e saj që të hyjë në një ambient ku nuk sheh ndonjë muslimane, dhe të sillet si e tillë aty. /MESAZHI/