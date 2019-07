Mulla Idriz Gjilani – Dokumentar për heroin që pak e njohim (video)

Mulla Idriz Gjilani ishte një “rilindës” në kuptimin e vërtetë të fjalës në peripecitë që po kalonte Kosova.

Si hoxhë me forcën e Zotit, si mësues me forcën e fjalës, si luftëtar me forcën e armës, si komandant me besnikërinë e ushtarit, ai luftoi për unitetin territorial të trevave shqiptare, luftoi kundër gjenocidit serb e bullgar, kundër komunizmit.

Ishte intelektual i kohës, i cili zotëronte shumë gjuhë orientale, gjë që e mundësoi të njihet me arritjet shkencore të kohës, në fushën e fizikës, kimisë, mjekësisë, astronomisë, etj.

Aktivitetet e tij fetare nuk dalloheshin nga ato atdhetare e humane. Kudo, kurdo e me këdo ato ishin të pranishme.

Për më shumë rreth jetës dhe veprës së këtij personaliteti mbarëshqiptar ju ftojmë të ndiqni këtë dokumentar të shkurtër!

Video: Komuniteti Mysliman i Shqipterise