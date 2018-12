MTI tregon nëse peleti i ngrohjes është i dëmshëm

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor ka ngritur shqetësime lidhur me përdorimin e peletit të importuar i cili shërben për ngrohje. Javë më parë në një mbledhje të komisionit, Ministri i Mjedisit, Fatmir Matoshi, ka shprehur dyshime se peleti i importuar mund të ketë edhe përbërje të dëmshme, sidomos ai që vjen nga shteti fqinjë, Serbia.

Pasi thuhet se kjo lëndë djegëse, përmban gomë dhe thëngjill. Madje, sipas kryeshefit të Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit, Ilir Morina, peleti mund të jetë një nga shkaktarët e ndotjes së ajrit në vend. Ai ka bërë të ditur se janë duke u marrë më këtë shqetësim, por se thotë se kjo më shumë bie në përgjegjësinë e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.

Si një nga objektivat e mbikëqyrjes së tregut në Kosovë nga MTI është edhe sigurimi i tregut të brendshëm funksional në të cilin subjektet ekonomike do të kenë kushte të barabarta në të bërit biznes në Kosovë.

Indeksonline ka dërguar pyetje në adresë të MTI-së për të kuptuar më shumë lidhur me këtë produkt që po konsiderohet i dyshimtë dhe i dëmshëm për përdorim.

“Sa i përket çështjes se cilësisë së lëndëve djegëse të ngurta, respektivisht të produktit pelet druri i cili tregtohet në tregun e Republikës së Kosovës dhe përdoret për përmbushjen e nevojave të konsumatorëve për ngrohje, Inspektorati i Tregut, që funksionon në kuadër të MTI-së, është duke zhvilluar aktivitetet në terren në monitorimin e produktit, në lidhje me përmbushjen kërkesave ligjore për qarkullim në tregun e Republikës së Kosovës”, thuhet në përgjigjën e tyre.

Në përgjigjën zyrtare të kësaj ministrie thuhet se nga monitorimi që është kryer, ky produkt është në përputhje me kërkesat ligjore.

“Prandaj, ky produkt nga monitorimi i kryer deri me tani është në qarkullim në tregun e Kosovës në përputhje me kërkesat ligjore (produkti është i shoqëruar me dokumentacion mbështetës)”, kanë theksuar zyrtarë të kësaj ministrie për Indeksonline.

Sipas tyre, pelet druri është i shoqëruar me dokumentacion teknik dhe test-raporte të analizave të lëshuara nga laboratorët.

“Deri me tani nga inspektimet e kryera, produkti “pelet druri për ngrohje” është i deklaruar dhe i shoqëruar me dokumentacion te nevojshëm teknik, respektivisht me test-raporte të analizave të leshura nga laboratorët testues të akredituar brenda dhe jashtë vendit”, thuhet mes të tjerash në këtë përgjigje.

Aktualisht një pjesë e madhe e banorëve të Kosovës ngrohen me këtë lëndë djegëse dhe çmimi për një ton pelet fillon nga 180 euro deri në 220 euro