Moti sot në Kosovë

Moti mbi Kosovë vazhdon të jetë në temperatura jo të zakonshme për fundin e janarit, ku temperaturat po shënojnë mbi 0 gradë.

Sot gjatë gjithë ditës do të ketë mot me diell, i cili do të largohet vetëm pjesërisht

Mëngjesi do të jetë më ngrica, e në vise të ulëta mund të ketë edhe mjegull e cila mund të mbetet edhe gjatë ditës në disa vende.

Temperaturat maksimale sot do të shënojnë 8 gradë, ndërkaq ato më të ulëtat -4. Temperatura të ngjashme pritet të mbajnë edhe nesër, majde me një ngritje të ndjeshme.