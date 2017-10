Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës nga sot pritet që temperaturat të ngriten, ku do të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell.

Temperatura e ditës do të shkojë deri në 14 gradë Celsius.

Ndërkaq, gjatë javës pritet që temperaturat të arrijnë deri në 20 gradë. Në fillim të javës do të vazhdojë të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell.

Të martën pasdite vende-vende nuk përjashtohen mundësitë për riga lokale shiu.