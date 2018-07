Mbi vendin tonë edhe sot do mbajë mot i vrenjtur dhe i ngrohtë, do të ketë shi, kurse temperaturat do shënojnë deri në 32 gradë.

Temperaturat më të ulëta do të jenë nga 17 në 22, kurse më e larta e ditës nga 28 në 32 gradë. Deri të premten, do të jetë i vrenjtur dhe me reshje të shpeshta.Prej të shtunës pritet një rënie graduale e reshjeve dhe stabilizim i kushteve atmosferike