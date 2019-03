Moti për këtë vikend

Në Kosovë moti për këtë fundjavë do të jetë me vranësira.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës thotë se fushat me presion të ulët atmosferik të cilat kanë përfshirë vendin nuk do të jenë stabile, kështu që gjatë ditës së shtune pritet të ketë zhvillim të vranësirave të cilat vende-vende do të shoqërohen me reshje lokale shiu, shkruan klankosova.

“Edhe në fushat termike do të kemi ndryshim por minimalet priten të mbesin në vlerat pozitive”.

“Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 2-3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 9-13 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga jugu dhe juglindja me shpejtësi 1-7m/s”, shkruhet në komunikatën e dërguar nga IHMK.