Moti për ditët e ardhshme

Deri në fund të muajit do të jetë mot i ngrohtë dhe me reshje lokale shiu.

Temperaturat mbesin edhe më tutje mbi vlera mesatare, me minimale nga 9C deri në 12C, e ato maksimale nga 24C deri në 26C.

26.04 – Mot më i ngrohtë, pjesërisht i vranët. Pasdite dhe në mbrëmje reshje lokale shiu, me mundësi për bubullima.

27.04 – Mot i ngrohtë, paradite pjesërisht vranët, e gjatë ditës kryesisht me diell.

28.04-29.04 – Mot i ngrohtë, të shtunën pjesërisht vranët, e pasdite dhe në mbrëmje reshje lokale shiu me bubullima. Të dielën, me vranësira dhe intervale me diell.

30.04 – Mot i ngrohtë, pjesërisht i vranët. Pasdite dhe në mbrëmje mundësi për reshje lokale shiu dhe bubullima.