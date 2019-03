Moti për ditën e sotme

Ky është parashikimi i motit për sot në Kosovë.

Fushat me presion të lartë atmosferik, të cilat do të jenë prezent gjatë kësaj jave, do të ndikojnë dukshëm në ngritjen e temperaturave maksimale.Kjo gjendje e qëndrueshme meteorologjike do të vazhdojë gjatë gjithë javës, duke shënuar temperatura mbi vlerat e mesatareve për dekadën e parë të muajit që jemi.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 1-3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 13-16 gradë Celsius.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare kryesisht nga jugperëndimi, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës