Mbi vendin tonë, sot ajo do të jetë mot i ndryshueshëm me re, pjesërisht me shi, kurse temperatura deri në 26 gradë.

Do të fryjë në erë e drejtimeve të ndryshme kurse reshje priten pasdite.

Temperatura e mëngjesit do të jetë 12 deri në 16 gradë, kurse më e larta e ditës do të jetë nga 22 në 26 gradë.