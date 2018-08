Moti gjatë ditëve të ardhshme, personat me probleme kronike të kenë kujdes

Gjatë pesë ditëve të ardhshme mbi vendin tonë do të mbajë mot me diell dhe temperatura tipike verore.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 14-17 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 29-34 gradë Celsius.

Indeksi i rrezeve ultraviolete do të jetë i lartë, në shkallën e rrezikshmërisë, andaj personat me probleme kronike preferohet t’ju përmbahen këshillave të Institutit Kombëtar, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të mos jenë në kontakt direkt me rrezet e diellit nga ora 9-17, ose të kenë masa mbrojtëse, rroba me ngjyra të hapura, ombrella, po ashtu me ngjyra të hapura.

Dita e mërkurë dhe e enjte parashihen të shënojnë vlerat më të larta të temperaturave maksimale.

Edhe shkalla e avullimeve do të jetë e lartë dhe për shkak të reshjeve enorme ditëve të fundit, lagështia relative e ajrit nuk do të shënoj rënie në vlera të larta, sidomos në territore ku reshjet ishin më aktive.

Shtypja atmosferike mbetet mbi vlerat e normales gjatë gjithë javës.

Temperatura për 3-5 gradë Celsius më të ulëta priten të shënohen në viset malore me lartësi mbidetare mbi 800m.

Gjatë ditëve në vazhdim do të fryjë erë e lehtë, drejtimesh të ndryshme, por dominues mbetet drejtimi i verilindjes.