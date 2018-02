Momente gëzimi! Pas shumë vitesh e semure dhe izoluar në shtëpi Sidorela shëtit në qytetin e saj. Hasani babai i saj ka një mesazh për te gjithë Shqiptarët.

Babai i Sidoreles falenderon shume shqiptaret per ndihmen e siguruar per certifikikaten per vertetim te pronesise, per te cilen kishte kontekst.

Sidorela dhe motra e saj jane dy motra te paralizuara, te cilat deri tani jetonin te mbyllura, si pasoje e kushteve te renda dhe problemeve te tjera financiare.