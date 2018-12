Mogherini pas takimit me kryeministren e Serbisë: Taksa duhet hequr

Shefja e diplomacisë evropiane, Federica Mogherini, ka përsëritur sot kërkesën e BE-së për heqjen e masës 100 për qind ndaj mallrave serbe, të cilën Kosova e ka vendosur kohë më parë.

Ajo gjatë një konference për media me kryeministren e Serbisë, Ana Brnabiq në Bruksel, deklaroi se angazhimi i Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën është një nga elementët kryesorë të progresit në negociatat e anëtarësimit në BE.

Kryediplomatja evropiane gjithashtu përmendi taksat shtesë të vëna nga Prishtina për mallrat nga Serbia dhe BeH, duke thënë se qëndrimi i Komisioni Evropian ishte i qartë që nga fillimi – se këto masa shkelin CEFTA-n dhe se Prishtina duhet t’i tërheqë këto masa.

Ndryshe, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka përsëritur se nuk do të ketë heqje të taksës ndaj mallrave serbe derisa Serbia të mos e pranojë Kosovën shtet të pavarur dhe sovran.