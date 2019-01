Modelet iPhone në vitin 2019 vijnë me një risi të madhe

Jetagjatësia e baterisë në iPhone të Apple nuk është e dobët, por nuk është veçanërisht e mirë. Ndërsa Apple ka bërë përmirësime të mëdha të teknologjisë gjatë viteve, jeta e baterisë është ende një aspekt që kompania nuk ka adresuar fare. Megjithatë, nëse duhet të besohen thashethemet e fundit, kjo mund të ndryshojë këtë vit me iPhone 2019. Raporti nga Kina në Weibo që vjen nga “iCTech” pretendon të ketë disa detaje rreth iPhone-ëve të Apple për këtë vit. Raporti deklaron se iPhone do të ketë bateri prej 4,000mAh, që është një përmirësim i madh në krahasim me baterinë aktuale 3,175 mAh. Ndërsa Apple ka bërë përmirësime të mëdha të teknologjisë gjatë viteve, jeta e baterisë është ende një aspekt që kompania nuk ka adresuar fare. Megjithatë, nëse duhet të besohen thashethemet e fundit, kjo mund të ndryshojë këtë vit me iPhone 2019, transmeton telegrafi. Raporti nga Kina në Weibo që vjen nga “iCTech” pretendon të ketë disa detaje rreth iPhone-ëve të Apple për këtë vit. Raporti deklaron se iPhone do të ketë bateri prej 4,000mAh, që është një përmirësim i madh në krahasim me baterinë aktuale 3,175 mAh.