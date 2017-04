Mocioni ndaj Qeverisë, javën tjetër

Shefja e Grupit Parlamentar të Nismës për Kosovën, Valdete Bajrami ka thënë se janë në pritje të nënshkrimeve të deputetëve të pozitës për mocionin e votëbesimit për Qeverinë.

Ajo pret qe deri kah fundi i javës se ardhshme mocioni të procedohet në Kryesi të Kuvendit.

Bajrami nuk ka treguar numrin e nënshkrimeve qe kanë arritur deri më tani.

Ajo pret qe mocioni në fjalë të përkrahet edhe nga deputetët e pushtetit, raporton ‘Indeksonline’.

Bajrami pas mbledhjes se Kryesisë se Kuvendi, ka bërë me dije se më 18 prill do të mbahet vazhdimi i seancës, ndërsa më 19 prill do të ketë seancë të re.