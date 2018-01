Mjekët e QKU-së prej nesër në grevë, kërkojnë paga si të qeveritarëve, prokurorëve e gjyqtarëve

Kryeministri, ministrat, prokurorët dhe gjyqtarët kanë dyfishuar pagat. Ndërsa, mjekët do të marrin paga me rritje për vetëm 4 për qind. Në këtë situatë, mjekët e Kirurgjisë Abdonimanle kanë paralajmëruar grevën prej nesër. Drejtori i Kirurgjisë, Rifat Bajrami ka thënë nëse s’iu rriten pagat s’do t’i mjekojnë as rastet emergjente.

Bajrami ka thënë se që nga nesër doktorët e këtij reparti do t’i futen grevës. Kërkesa kryesore e doktorëve të kësaj klinike mbetet rritja e pagave.

“Besoj që nesër do e fillojmë grevën ashtu sic edhe kemi planifikuar. Klinika jonë do të futet në grevë. Ne nuk kemi kërkuar prej klinikave të tjera që të na bashkohen në grevë. Ne kemi shprehë qëndrimet tona. Është vetëm rritje e rrogave. Nuk ka kurrfarë ngjyrimi politik”, ka thënë Bajrami për gazetën Express.

Tutje, ai ka sqaruar se me gjithë grevën, mjekët e Abdominales do të vazhdojnë që t’i trajtojnë rastet emergjente të pacientëve.

“Ne do t’i trajtojmë rastet emergjente të pacientëve. Ekipet kujdestare që janë, nuk kanë me u reduktua. Emergjenca për momentin nuk preket”, thotë tutje Bajrami.

Ai thotë se për kërkesat e tyre është në dijeni edhe Shërbimi Klinik Spitalor i Kosovës.

“Nëse greva zgjatë 2-3 muaj ose 5 muaj, situata nuk po them që varët më keq.

Kryesore plan programi i rregullt nuk shkon. SHKUK-ja e kanë atë shkrimin që ia kemi dërguar para dy javëve”, ka thënë Bajrami.

Stafi i kësaj klinike javë më parë ka përgatitur një kërkesë për rritjen e pagave të cilën ia ka drejtuar SHSKUK-së, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Zyrës së Kryeministrit. Deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje.

Megjithëkëtë, përveç mjekëve, rritje të pagave në vend do të kenë prokurorët gjykatësit, si dhe zyrtarët administrativ. Do të jenë plot 700 zyrtarë të tillë të cilëve do t’iu rritet paga. Paga për të gjithë zyrtarët e shtetit prej muajit shkurt nuk do të jetë më e vogël se 1 mijë e 400 euro. Përderisa një mjek në QKUK paguhet hiç më shumë se 600 euro.