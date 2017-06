Misteri i Qabes

Kur Neil Armstrong për herë të parë ka udhëtuar në hapësirë dhe ka marrë fotografitë e planetit Tokë, ai tha: “Planeti Tokë është i varur në një zonë shumë të errët, kush e varë atë?”.

Neil Armstrong ka dëshmuar se qyteti i Mekës është qendra e planetit Tokë. Ky fakt është shqyrtuar përmes një studimi shkencor.

Pas hulumtimeve të shumta, është vërejt se rrezatimi përqendrohet në qytetin e Mekës, në origjinën e saktë të Qabesë. Çfarë është e çuditshme është se rrezatimi është i pafund, kjo është vërtetuar kur ata kanë marrë fotografitë e Marsit, dhe kanë vërejtur se rrezatimi vazhdon përtej marsit.

Hulumtuesit myslimanë besojnë se ky rrezatim ka lidhje dhe karakteristika në mes të Qabesë në planetin Tokë dhe Shtëpisë së frekuentuar (Bait-ul Mamur) në qiellin e shtatë.

Në mes të polit verior dhe atë jugor, atje është një zonë e quajtur “Zona Zero Magnetike“, kjo do të thotë se në qoftë se ne e tërheqim një busull në këtë fushë, atëherë gjilpëra e busullës nuk do të lëvizë fare për shkak të tërheqjes të madhe nga të dy polet.

Pse në qoftë se dikush jeton në Mekë, ai do të jetojë më gjatë, dhe është më i shëndetshëm, kjo është për arsye se nuk është i ndikuar nga forcat e shumta të gravitetit.

Prandaj kur ne jemi rreth Qabesë, është sikur ne jemi ri-ngarkuar me një energji misterioze, kjo është një fakt që është vërtetuar shkencërisht.

Një hulumtimi tjetër është bërë për Gurin e Zi në Qabe. Guri i Zi është guri më i vjetër në botë dhe mund të notoi mbi ujë. Në një muze në shtetin e Anglisë, janë tri copëza të gurit të zi të Qabesë , muzeu thotë se copëzat e gurëve nuk janë prej sistemit tonë diellor.

Thotë Muhamedi salAllahu alejhi ve selam:” Guri i zi ka zbritur nga Xheneti, ishte më i bardh se qumështi, mirëpo e bënë të zi mëkatet e njerëzve”.