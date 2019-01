Miratohen ndryshimet kushtetuese, 81 deputetë votuan “për” Maqedoninë e Veriut

Deputetët e Kuvendit të Maqedonisë sot me shumicë prej dy të tretave kanë miratuar ndryshimet kushtetuese, të cilat kanë dalur sipas marrëveshjes me Greqinë. Ndryshimet kushtetuese në fazën përfundimtare u mbështetën nga 81 deputetë, aq edhe sa ishin të pranishëm në sallë, njofton Telegrafi Maqedoni. Deputetët e opozitës maqedonase OBRM-PDUKM, nuk ishin të pranishëm në seancën e sotme për ndryshimet kushtetuese, të cilët kanë thënë se nuk duan t’i japin legjitimitet ndryshimit të Kushtetutës së vendit. Ndryshe, pas miratimit të nevojës për ndryshimin e Kushtetutës, amendamente kanë dorëzuar edhe partitë opozitare shqiptare Lëvizja Besa dhe Aleanca për Shqiptarët, propozimet e të cilave u pranuan nga qeveria. Sipas ndryshimeve kushtetuese, emri i ri i shtetit do të jetë Republika e Maqedonisë së Veriut.