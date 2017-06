Mevlan Kurtishi: “Dua të bëhem shëmbëlltyrë për rininë”

Mevlan Kurtishi, 21 vjeç, nga Shkupi, interpretuesi i ilahive dhe recitues i Kur’an-it u shpreh se dhurata më e madhe që ai mund t’i japë botës me praninë e tij, është që të paraqes tek ummeti i profetit Muhammed a.s një shëmbëlltyrë të mirë.

Ai duke folur për punimet dhe projektet që i ka bërë deri tani tregon se ka shpërndarë disa pjesë kuranore të cilat i ka kënduar me melodi (mekame) të ndryshme arabe.

Ai thotë se ka pasur një reagim të mirë dhe është ndjekur nga mbarë bota.

Në videoklip ‘ummeti’ ka paraqitur gjendjen në ditën e gjykimit kur njerëzit nuk do dijnë se nga do shkojnë, atëherë gjithë pejgamberët do dëshirojnë që ta ndërmjetësojnë popullin e tyre. Por Allahu këtë mundesi do t’i ja japë vetëm Pejgamberit a.s që ta ndërmjetësoj popullin e tij duke i thënë ‘zgjohu dhe bëj ndermjetesim kë të duash’. Këtë gjendje e kam paraqitur me një melodi të quajtur kurd, melodi melankolike dhe e kam paraqitur këtë gjendje duke e përfunduar me një salavat ndaj pejgamberit a.s.”, u shpreh Kurtishi.

Pjesët nga Kur’an-i i reciton duke e përshtatur kuptimin e pjesës me melodi

Ajo që e veçon Kurtishi-n nga interpretuesit të tjerë, siç thotë ai, është ngaqë ka pasur përvojat e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku është duke ndjekur studimet, si dhe ka ndjekur kurse të ndryshme për të mësuar meloditë me ndihmë e një profesori të tij.

Shembull për këtë Kurtishi thotë se është që kur fillon të recitoj ndonjë pjesë të Kur’an-it, kuptimin e asaj pjese e përshtat me melodi. “Për shembull nëse është diçka melankolike që flet për xhennetin ose diçka që flet për mirësitë e Allah-ut atëherë këndohet me makamin ‘nihavend’, që quhet makami i dashurisë ose melodia e dashurisë. Ndërsa nëse flet për diçka e dhimbshme, flet për ata që nuk e respektojnë prindërit atëherë këndohet në makamin ‘bejat’ dhe është më i dhimbshëm, është një makam i prekshëm. Besoj se kjo është ajo që më dallon nga disa këndues të tjerë”, thotë ai.

Kurtishi më tej duke treguar se e pëlqen stilin e traditës së vjetër arabe, tha se “Është një stil që këndohet pa tempo, sikur poezitë, por të radhitura me melodi. Këtë e kanë bërë edhe sahabët, kur e kanë shkruar një poezi të bukur dhe kanë dal para pejgamberit kanë kënduar me melodi të ndryshme”.

Duke përmendur disa mekame (melodi) që përdoren në këndim ose recitim, Kurtishi thotë se çdo shkronjë e ka mekamin e vet. “Edhe nëse e dëgjojmë një këngë angleze pa tjetër ta ketë kthimin te ndonjëra prej këtyre mekameve. Absolutisht nuk gjendet ndonjë melodi që kthimin nuk e ka tek këto”, tha Kurtishi.

Projekti i ri pritet që të publikohet në vitin 2018

Kurtishi tani është duke e përgatitur projektin e tij të ardhshëm që përmban ilahi në pesë gjuhë, konkretisht në gjuhën shqipe, turke, boshnjake, angleze si dhe arabe.

Ai thotë se që një vit e gjysmë është duke punuar shumë në përgatitjen e albumit të ri për të cilën shpreson që të ketë sukses. “Mendoj që do të publikohet në vitin 2018, domethënë ende ka punë për të bërë”, tha ai.

“Ndonjërën nga ilahitë që do të realizoj në gjuhën turke kam dëshirë që ta realizoj në Turqi, kam dashuri të veçantë për Turqinë, pa dyshim edhe për popullin turk. Mendoj që populli turk do ta presë këtë projekt me një dashuri të madhe.” tha Kurtishi për AA.

Ai më tej duke treguar se mbështetjen më të madhe kur ka marrë pjesë në garën botërore, në vitin 2015 për solo këndim “Munshid Sharika”, në qytetin Sharjah, e ka pasur nga Turqia, tha se “Kam arritur deri në gjysmë finale. Kur e kam parë mbështetjen time se nga po vjen sepse ishte me votime, më shumë se 50 për qind kam pasur mbështetje nga Turqia”.

Kurtishi në fund shton se me rrugën që ndjek është një rrugë sikurse një libër i gjallë që ecë në tokë, me stilin që dëshiron të jetë si simbol ose shembull për rininë.