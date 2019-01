Mësimdhënësit nga 14 janari në grevë të përgjithshme

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës ka marrë vendim që nga 14 janari të hyjë me grevë të përgjithshme në arsim. Greva do të jetë me afat të pacaktuar. Ata po kërkojë rishikimin e ligjit të pagave, me të cilin po këkrojnë ngritjen e pagave për mësimdhënësit me 30 përqind. Vendimi për grevë është marrë në mbledhjen e jashtëzakonshme të këshillit drejtues të SBASHK-ut, e cila posa ka përfunduar.