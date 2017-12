Mesazhi prekës i mjekut të QKUK-së: Mos përdorni armë e as mjete piroteknike (Foto/+18)

Mjeku kujdestar në QKUK Korab Berisha ka shpërnda një foto mesazh duke iu drejtuar të gjithë qytetarëve që të kenë kujdes dhe të mos përdorin armë dhe mjete piroteknike.

Ky është postimi i tij i plotë:

Me kërkesë te pacientit po i postoj disa foto nga rasti i tij dhe disa raste tjera nga shume e shume raste te shkaktuara nga mjetet pirroteknike vitin e kaluar nga festimet e vitit te ri! Mbase vjet isha kujdestar me 31.12. kam “fatin” te jem dhe ketë vite kujdestar andaj festoni me zemër jo me arme jo me mjete pirroteknike !

