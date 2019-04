Merkel “varros” planin për shkëmbim terroritoresh, Vuçiq i gatshëm ta njohë Kosovën

Qëllimi i konferencës së ardhshme rajonale në Berlin për Ballkanin Perëndimor është të “varros” një plan për shkëmbimin e territorit, shkruan e përditshmja austriake “Standard”.

“Kancelarja ka ndërmend të sugjerojë që Veriu i Kosovës të marrë një status të posaçëm – kjo bazohet gjithashtu në idenë e Bashkësisë së Komunave Serbe, formimi i të cilave u ra dakord me Marrëveshjen e Brukselit, por kjo nuk është zbatuar deri tani”, shkruan “Standard”.

Gazeta austriake raporton se Merkel ka bërë thirrje për një takim të nivelit të lartë ballkanik në Berlin më 29 prill, ku do të “varroset” diskutimi rreth ndryshimit të kufijve sipas kritereve etnike.

Samiti, sipas gazetës, mbahet me iniciativën e Kancelares Merkel dhe të presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministrat e të gjithë rajonit, së bashku me krerët e qeverive të Sllovenisë dhe Kroacisë, si dhe presidenti serb Aleksandar Vuçiq dhe presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi.

Është përkujtuar se Gjermania është rreptësisht kundër idesë së ndryshimit të kufijve, mbështetur nga Përfaqësuesja e Lartë e BE-së Federica Mogherini, Komisioneri Evropian Johannes Hahn dhe Këshilltari John Bolton në Administratën Amerikane, por edhe Austria dhe Hungaria, që sipas gazetës kanë qëndrime diametralisht të kundërta me politikën perëndimore të së kaluarës, transmeton lajmi.net.

“Përshtypja ime është se dialogu ka humbur fuqinë e saj, kështu që në këtë kuptim nuk do të ketë këmbim të territorit”, thekson eksperti ballkanik Ivan Krastev.

“Standard” pretendon se ideja e shkëmbimit të territoreve kryesisht me serbët në jug të Ibrit shkaktoi frikë të madhe për persekutim dhe se Shtetet e Bashkuara, ndërkohë, sipas rretheve diplomatike, hoqën dorë nga kjo ide sepse ishte e njohur se do të ishte e lidhur me ligjin dhe sigurisë dhe vështirësive politike.

Anëtarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare janë kthyer nga Evropa në Uashington të shqetësuar, dhe tani po kalojnë që të jetë e lehtë për të shkëmbyer pyje dhe fusha, por jo vende ku njerëzit jetojnë.

Në Berlin, sipas gazetës, konsiderohet se është më e rëndësishme të arrihet një “marrëveshje e mirë” midis Beogradit dhe Prishtinës, por një marrëveshje e shpejtë dhe kjo ndahet nga Franca, e cila në Ballkan është mbi të gjitha e rëndësishme për të vendosur një sundim më të madh të ligjit.

“Standard” pohon se marrëveshja duhet të çojë në normalizimin e “dy shteteve” brenda procesit të përafrimit të BE.

Presidenti i Serbisë, Vuçiq, sipas gazetës, dëshiron ta njohë Kosovën dhe për këtë mbështetet nga disa shtete evropiane, që do të dërgonte deri tek koncepti “territori për status”.

Në takimin në Berlin do të dërgohet një sinjal të qartë drejt Mogherinit për pezullimin e këtyre aspiratave. Gazeta thotë duke cituar ministrin gjerman Manuel Saracino se kufijtë në Ballkanin Perëndimor janë të paprekshëm.