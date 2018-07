Mërgimtari që vdiq në aksidentin e rëndë në Slloveni po vinte në Kosovë për ta martuar djalin

Tahir Palushi 46-vjeçar me prejardhje nga fshati Budakovë i komunës së Suharekës, por tash e disa vite me banim në Zvicër mbrëmë ishte nisur me veturë për të ardhur në Kosovë.

Rrugës vetura e tipit BMW është ndeshur me një kamion në një nga autostradat e Sllovenisë duke lënë të vdekur 46 vjeçarin.

Bashkë me Tahirin në veturë ka qenë edhe një familjar i tij, Naimi 33-vjeç. Naimi ka mbetur i lënduar rëndë dhe po trajtohet në një nga spitalet atje.

Tahir Palushi që vdiq sot tragjikisht në aksident në Slloveni po vinte në Kosovë për pushime dhe gjatë kësaj kohe po planifikonte të martonte djalin e tij, në fillim të muajit gusht, ka rrëfyer një i afërm i tij.

“Mbrëmë u nis prej Zvicrës me ardhë me 7 gusht ka pas me martu djalin e madh”, tha familjari i tij.

Palushi ka tre fëmijë dhe prej kohësh jetonte në Zvicër, rrugës për në Kosovë ai humbi jetën në një aksident trafiku që ndodhi në Slloveni.