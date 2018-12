Mercedes zbulon CLA të ri në janar 2019

Prodhuesi gjerman konfirmoi se premiera botërore e gjeneratës së dytë të kompakt coupe-sedan do të mbahet në panairin ndërkombëtar të elektronikës (CES) në Las Vegas.

Njoftimi i premierës së ardhshme shoqërohet nga një ‘teaser’ që tregon siluetën e kësaj makine.

Mercedes CLA për vitin 2019 është modeli i gjeneratës së katërt që do të prezantohet në publik. Para tij debutuan klasa e re A dhe B, si dhe një klasë e Sedan.

Gama e motorëve do të merren nga klasa A dhe do të përfshijë naftë me katër cilindra dhe versionet me benzinë, ndërsa top-AMG variante do të jetë CLA35 dhe CLA 45, i fundit prej mbi 400 “kuaj”.

Përndryshe, Mercedes do të jetë në CES 2019 për të prezantuar edhe EQC elektrike SUV dhe konceptin e Vizionit Urbanetic.

Panairi Ndërkombëtar i Elektronikës në Las Vegas gjithnjë e më shpesh po u shërben prodhuesve të veturave, dhe përveç të arriturave të fundit të teknologjisë, prezantohen edhe modelet e reja të automjeteve.