Mercedes me gjeneratën e re të klasës B (Foto)

Kompania gjermane e veturave është duke përgatitur gjeneratën e tretë të klasës B, me elemente elegante të marra nga klasa e re A.

Makina në foto ka një trup të veçantë MPV që ofron shumë hapësirë në kabinë, ndërsa dizajni i jashtëm është më modern se versioni i tanishëm i klasës B.

Klasa e re B do të ketë një panel digjital të instrumenteve, si gjenerata e fundit e Mercedes, e cila mund të shihet në fotografinë e brendshme të automjetit.

Fabrika fillimisht do të ofrojë një gamë të motorëve të benzinës dhe naftës, të tilla si agregati i ri i klasës A, dhe më vonë do të bashkohen me një version të elektrizuar.

Duke pasur parasysh sasinë e reduktuar të automjeteve, premiera e klasës së re B ndoshta nuk është larg dhe mund të vijë deri në fund të vitit 2018.