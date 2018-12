Mercedes-AMG E63 S garon me BMW M5 (Video)

Pavarësisht se sa modele të fuqishme konkurrojnë, drejtuesit e vërtetë të segmentit D janë Mercedes E-Class dhe seria BMW 5.

Ky është rasti me versionet sportive të kësaj klase – rivalët e ashpër Mercedes-AMG E63 S dhe BMW M5 Competition.

Mercedes-Benz ka motor 4.0-litër V8, i cili zhvillon 612 kuaj fuqi, me transmision automatik prej nëntë shpejtësi. Ai përshpejton nga 0-100 km/h për 3.4 sekonda me një shpejtësi maksimale të kufizuar elektronikisht në 300 km/h.

Nga ana tjetër, BMW 4.4-litër V8 biturbo me 625 kuaj fuqi, me tetë shpejtësi automatike, që përshpejton nga 0 deri në 100 km/h për 3.3 sekonda me një shpejtësi maksimale prej 305 km/h.

Për më tepër, shihni garën e këtyre veturave në një distancë prej 402 metrash.