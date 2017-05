Zonja e parë e Amerikës, Melania Trump, po shoqëron burrin e saj në turin ndërkombëtar.

Veshja e saj në Arabinë Saudite, më konkretisht vendimi i saj të mos e mbulojë kokën kishte ngjallur lavdata në mesin e komentatorëve të njohur e të panjohur.

Por Melania nuk shpëtoi pa e mbuluar kokën, pasi një gjest të tillë e bëri gjatë takimit të sotëm me Papa Francis, para të cilit u paraqit e veshur në të zeza, dhe me shami në kokë, ashtu si e do rendi i Vatikanit.