Mediat serbe: Pacolli nesër në Sanxhak, jo si ministër, por si shtetas zviceran

Mediat serbe njoftojnë se Ministri i Jashtëm i Kosovës të cilit shteti serb si duket nuk do t’i japë leje të shkojë në Sanxhak, në një tubim të boshnjakëve, do të shkojë atje privatisht.

Tanjug thotë se në Sanxhak tashmë ndodhet zëvendësshefi ndërlidhës i Kosovës në Beograd.

Paralajmërohet se Pacolli atje do te shkoj si qytetar privat duke hyrë në Serbi si shtetas zviceran.

Por, një gjë e tillë nuk dihet nëse do të ndodhë pasi Pacolli ka thënë se nuk do të shkojë atje në mënyrë private she si Marko Gjuriq duke hyrë ilegalisht në Kosovë.