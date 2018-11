Me këto ushqime do t’u thoni ‘mirupafshim’ gripit dhe kollës

Në vijim do të gjeni disa nga ushqimet më të mira, me anë të së cilave do t’u thoni “mirupafshim” sëmundjeve dhe do të keni më shumë oreks.

-Supë pule: siguron lëngjet e nevojshme për të ndihmuar në luftën kundër viruseve

– Agrumet: vitamina C është një antioksidant që ndihmon në forcimin e imunitetit

-Xhenxhefil: përmban substanca të quajtura sesquiterpenes që luftojnë viruset dhe pakësojnë kollën

-Mjalti: është i aftë të luftojë mikrobet, bakteret dhe kërpudhat dhe në të njëjtën kohë qetëson zonën e irrituar të fytit

-Kërpudha: janë të pasura me vitaminë D, prodhojnë cytokine – një proteinë qelizore që ndihmon në luftimin e infeksioneve

-Ushqime të pasura me zink: djathi, thjerrëzat, veza, arrat, gruri etj.