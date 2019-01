Më 17 shkurt, Halil Kastrati dhuron 17 çelësa banesash për nevojtarët

Vazhdon të jetë njëri nga humanistët më të mëdhenj në Kosovë. Fjala është për Halil Kastratin, i cili çdo ditë po ndihmon familjet që janë në nevojë anë e kënd Kosovës. Ai sonte i ftuar në një emision të Klan Kosovës konfirmoi se më 17 shkurt, në 11 vjetorin e pavarësisë së Kosovës do të dhuroj 17 çelësa banesash. Po ashtu, ai sonte gjatë transmetimit të emisionit, i dhuroi çelësin e banesës një familje në nevojë. Ai një gjest të ngjashëm e bëri edhe me 28 nëntor, kur i dhuroi 28 çelësa banesash për nevojtarët. Me ndihmën e miqve, estradës dhe njerëzve vullnet-mirë, Halil Kastrati njihet si njëri ndër personat më të dashur dhe më të respektuar në Kosovë, për shkak të aktiviteteve të bamirësisë.