Mbyllet faza në grupe, ja 32 skuadrat që do të vazhdojnë më tej

Faza në grupe e Europa Leagues uli siparin mbrëmjen e sotme, ku surpriza më e madhe erdhi nga Gjermania me Basaksehir që triumfoi 1-2 ndaj Borussias së Mynchengladbach dhe la jashtë kompeticionit kryesuesit e Bundesligës.

Spanja dhe Anglia, Portugalia e Gjermania do të jenë më të përfaqësuarat në fazën e 1/16-ave, me nga 3 skuadra, ndërsa Seria A do të përfaqësohet vetëm me Romën dhe Interin, shkruan supersport.

Po me dy skuadra do tē përfaqësohen edhe ligat belge, zvicerane, holanddze e austriake, ndërsa në Europa League do të luajë edhe Ajax, gjysmëfinaliste e Champions League në edicionin e kaluar.

Nesër në orën 13:00 dotë hidhet edhe shorti për fazën e ardhshme dhe do të transmetohet live në Supersport 1.

Ja skuadrat që do të vijojnë në fazën e 1/16-ave të Europa Leagues:

1. Sevilla

2. Apoel

3. Malmo

4. Copenhagen

5. Basel

6. Getafe

7. Lask Linz

8. Sporting Lisbona

9. Celtic

10. Cluj

11. Arsenal

12. Eintracht Frankfurt

13. Espanyol

14. Ludogorets

15. Gent

16. Wolfsbourg

17. Basaksehir

18. Roma

19. Braga

20. Wolves

21. Manchester United

22. Alkmaar

23. Porto

24. Rangers

Skuadrat e ardhura nga Champions League

25. Shakhtar Donetsk

26. Inter

27. Ajax

28. Bayer Leverkusen

29. Olympiacos

30. Club Brugge

31. Salzburg

32. Benfica