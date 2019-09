Mbi 25 vjet burgim për personat që planifikuan sulm ndaj KFOR-it

Gjykata Themelore në Prishtinë i ka shpallur fajtorë gjashtë të akuzuarit për vepra penale që lidhen me terrorizëm, Bujar Behramin, Resim Kastratin, Gramos Shabanin, Albert Ademajn, Leotrim Musliun dhe Edona Halitin.

Ata akuzohen se kishin planifikuar të sulmonin një kishë, dy diskoteka, si dhe të kryenin sulme tjera ndaj trupave paqeruajtëse të KFOR-it.

Të akuzuarit janë shpallur fajtorë dhe janë dënuar me 25 vjet e 9 muaj burgim nga Gjykata Themelore në Prishtinë.

Lajmin për Radion Evropa e Lirë e ka konfirmuar Mirlinda Gashi, zëdhënëse e e kësaj gjykate.

Bujar Behrami është dënuar me 10 vjet, Besim Kastrati me 4 vjet burgim, Resim Kastrati e Gramos Shabani me nga 7 vjet, Edona Haliti një vit, kurse me 1 vit e 6 muaj është dënuar Albert Ademaj si dhe me 2 vjet e 3 muaj është dënuar Leotrim Musliu.

Të dënuarit gjatë seancave, kishin mohuar pretendimet e Prokurorisë duke thënë se nuk kishin planifikuar asnjë sulm terrorist, si brenda, ashtu dhe jashtë Kosovës.