Mbappe kthehet të flas për pretendimin se nuk kishte raporte të mira me Neymar

Kylian Mbappe ka hedhur poshtë pretendimet për një përleshje mes tij dhe Neymar, duke pohuar se të dy yjet janë të lumtur që ndajnë vëmendjen në Paris Saint-Germain.

Dyshja kanë arritur një partneritet shkatërrues që kur mbërritën pothuajse njëkohësisht në Parc des Princes në verën e vitit 2017.

Së bashku me Edinson Cavani, ata kanë dominuar kampionatin francez, me treshen që ka shënuar më shumë se 200 gola të kombinuar në dy sezone e gjysmë, transmeton lajmi.net.

“Kur mbërrita në Paris, ky nuk ishte as një debat. Neymar ishte superylli”, shpjegoi sulmuesi i ri i Francës për France Football.

“Ai u lëndua dhe humbi [shansin e tij për të qenë në maksimumin e tij për] Kupën e Botës dhe unë fitova Kupën e Botës. Dhe pastaj filluan të shfaqen histori për rivalitetin tonë, për gatishmërinë time për të marrë vendin e tij”.

“Në seancën time të parë të stërvitjes me PSG i thashë: “Mos u shqetëso, nuk do të shkel në gishtat e këmbëve këtu. Unë do të luftoj për Topin e Artë këtë vit sepse nuk je në garë, por unë ju siguroj se nuk dua të zë vendin tuaj, ju mund ta mbani atë. Unë jam gjithmonë këtu për t’ju ndihmuar”.