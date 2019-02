Mazda3 Skyactiv-X vjen me 180 kuaj fuq

Të dhënat nga faqja zyrtare e Mazda në Sllovaki, përveç detajet e motorizimit dhe paketave të pajisjeve, gjithashtu zbulojnë çmimin e kësaj makine. Sipas këtij informacioni, Mazda Skyactiv-X3 benzinë prodhon 180 kuaj fuqi dhe 222 Nm. Në Sllovaki, Skyactiv-X do të jetë në dispozicion në paketat më të pasura të pajisjeve, GT dhe GT Plus, dhe konsumatorët do të jenë në gjendje të zgjedhin midis kutisë së shpejtësisë manuale dhe automatike, transmeton KosovaPress. Variacioni i hatchback do të jetë i disponueshëm në makinë standarde të përparme ose në të gjitha boshtet. Versioni limuzinë do të shitet ekskluzivisht në boshtet e përparme. Mazda3 më e lirë e pajisur me benzinë Skyactiv-X me 180 kuaj fuqi në Sllovaki do të kushtojë 23,190 euro. Është një version me makinë të përparme dhe një transmetim manual. Ata që duan një hatchback të pajisur me të gjitha boshtet dhe transmetim automatik të shpejtësisë do të paguajnë 29.290 euro.