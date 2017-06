Qendermbrojtesi i Kombetares Shqiptare, Mergim Mavraj, ka vizituar xhamine e shenjte Al Aksa qe ndodhet ne Jerusalem.

Fotot jane publikuar nga imami shqiptar Ahmed Kalaja, i cili eshte njekohesish mik me Mavrajn. Mavraj, i cili eshte praktikues i besimit islam, njihet per shprehje te entuziazmit kombetar dhe fetar, dhe kjo eshte nje tjeter arsye pse ai eshte kaq i pelqyer edhe per fansat e futbollit. /MESAZHI/