Maskë fytyre me kungull për lëkurë rrezatuese

Përveç të tjerash, kungulli ndihmon dhe hidraton lëkurën e dëmtuar nga rrezet e diellit, gjithashtu pastron edhe aknet.

Për një lëkurë më të mirë, provoni maskën me kungull në shtëpi. Praktike, me pak kosto dhe me efekte pozitive.

Ia vlen ta provoni!

Përbërësit:

1/2 filxhan me tul kugulli

2 vezë (të verdhat)

1 lugë sheqer

1 lugë mjaltë nëse keni lëkurë të thatë ose 2 lugë qumësht bajameje

1 lugë uthull molle për lëkurat e yndyrshme

Përgatitja:

Bëni pure kungullin së bashku me përbërësit e tjerë deri sa të formohet një masë homogjene.

Hidhni vezët dhe sheqerin dhe përziejini mirë.

Aplikoni maskën në fytyrë dhe e mbani për 15-20 minuta. Pastrojeni me ujë të vakët dhe në fund e shpëlani me ujë të ftohtë.